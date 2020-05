Esporte Otimista, vice do Vila Nova espera sim do governador pra volta aos treinos Um dos interlocutores da reivindicação dos clubes, Vinícius Cirqueira tem consciência de que os dirigentes têm de assumir responsabilidades para fazerem jus ao pedido

A partir desta semana, dirigentes dos clubes do futebol goiano esperam pela flexibilização do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, para que possam retornar aos treinamentos físicos no início de junho. A expectativa é de que, nesta segunda-feira (25), uma reunião seja agendada entre governador e representantes das agremiações para tratar do assunto. "Ele (Ronal...