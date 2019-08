Esporte Oswaldo de Oliveira assume o comando técnico do Fluminense pela terceira vez Treinador vai substituir Fernando Diniz, que deixou o cargo após 44 jogos, com 18 vitórias, 11 empates e 15 derrotas. O Fluminense é o atual 18º colocado no Brasileiro

Depois de tentativas frustradas para a contratação de Abel Braga e Dorival Junior, o Fluminense anunciou, nesta terça-feira (20), a contratação de Oswaldo de Oliveira como o novo treinador da equipe das Laranjeiras. Oswaldo chega ao Fluminense nesta quarta-feira (21), viaja com o elenco, mas o auxiliar Marcão seguirá à frente da equipe no duelo com o Corinthians...