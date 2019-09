Esporte Oswaldo confirma time do Flu e critica convocações de Allan e Caio Henrique O comandante disse que vai manter o Yony González no ataque titular, apesar da indefinição do futuro do jogador

O técnico Oswaldo de Oliveira, do Fluminense, concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, no CT Pedro Antonio, no Rio, onde conversou sobre uma série de assuntos com os jornalistas presentes. Um deles foi a definição do time titular que enfrentará o Goiás, neste domingo, às 19 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Ao abordar o confronto, o treinador evitou f...