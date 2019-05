Esporte Osaka leva 'pneu', mas vence na estreia em Roland Garros e encara Azarenka Com o resultado, Osaka aumentou sua série invicta em Grand Slams para 15 vitórias. Ela vem dos títulos conquistados no US Open, no ano passado, e no Aberto da Austrália, em janeiro

Atual líder do ranking, a japonesa Naomi Osaka sofreu nesta terça-feira (29) e chegou até a levar um "pneu" no primeiro set contra a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova. Mas, mesmo irregular, buscou a virada sobre a 90ª do mundo e venceu por 2 sets a 1, com parciais de 0/6, 7/6 (7/4) e 6/1, em 1h54min. Com o resultado, Osaka aumentou sua série invicta em Grand Sl...