Esporte Osaka e Halep vencem na estreia em Madri; Muguruza é eliminada

A japonesa Naomi Osaka, a romena Simona Halep e a alemã Angelique Kerber venceram em suas estreias no Torneio de Madri, na Espanha, neste domingo. A rodada foi marcada também pelas quedas precoces da local Garbiñe Muguruza, ex-número 1 do mundo, e da ucraniana Elina Svitolina, atual 6ª do ranking. Osaka, líder da lista da WTA, começou bem sua campanha no saibro madril...