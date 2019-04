Esporte Osaka consegue virada incrível sobre croata e avança às semifinais em Stuttgart Líder na WTA, tenista japonesa agora aguarda a vencedora do duelo entre a bielo-russa Victoria Azarenka e a estoniana Anett Kontaveit, que se enfrentam nesta sexta-feira (26)

A número 1 do mundo ficou muito perto da eliminação nas quartas de final do Torneio de Stuttgart, disputado em quadras de saibro na Alemanha. Nesta sexta-feira (26), em um jogo complicado contra a croata Donna Vekic, a japonesa Naomi Osaka perdia no terceiro set por 5 a 1, mas conseguiu se recuperar a tempo e virar o placar para vencer por 2 a 1 - com parciais de 6/3, 4...