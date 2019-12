Esporte Orlando City contrata por empréstimo o zagueiro Antônio Carlos, do Palmeiras Defensor estava no clube paulista desde 2017 e disputou 56 jogos pela equipe alviverde, que em 2018 foi campeã brasileira

O Orlando City anunciou nesta segunda-feira a contratação por empréstimo de um ano do zagueiro Antônio Carlos para a disputa da temporada 2020 da Major League Soccer (MLS). O jogador estava no Palmeiras desde 2017. "Estamos felizes em receber Antônio Carlos no Orlando City. Ele é um zagueiro experiente, com grande velocidade, habilidade e força nas bolas altas", dis...