Esporte Orientado por Finazzi, Goiânia vai buscar reforços Treinador avaliará o elenco nesta semana, mas direção de futebol já possui nomes encaminhados para reforçar a equipe na sequência do Goianão 2020

A primeira semana do técnico Finazzi no Goiânia será, além da preparação do Galo para o clássico contra o Vila Nova, de avaliação do elenco. O treinador usará critérios técnicos para definir quem será utilizado por ele na campanha de recuperação no Estadual, mas a direção alvinegra já possui nomes encaminhados. “O Finazzi pediu essa semana para analisar os jogad...