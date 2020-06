Esporte Organizadores dos Jogos de Tóquio garantem 80% das instalações para 2021 Também há duvida quanto à presença de torcedores, reembolso de ingressos e se atletas olímpicos e paralímpicos enfrentarão quarentena antes do evento

Cerca de 80% das instalações esportivas dos Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados para 2021, estão garantidas, assegurou nesta sexta-feira o presidente do Comitê Organizador, Yoshiro Mori. No entanto, dois dos maiores locais podem não estar disponíveis para o megaevento no ano que vem. "Para um número significativo de instalações, cerca de 80% delas, já obtivemos a...