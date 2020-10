Esporte Organizada promove ‘enterro’ da diretoria do Goiás Protesto ocorreu neste sábado (31) e foi transmitido ao vivo nas redes sociais da principal organizada do clube esmeraldino

Na véspera da partida entre Goiás e Vasco, válida pela 19ª rodada do Brasileirão, a principal torcida organizada do clube esmeraldino realizou novo protesto na Serrinha. Neste sábado (31), torcedores promoveram o “enterro” simbólico da diretoria da equipe alviverde. O time goiano é o lanterna da Série A com 11 pontos e não vence um jogo desde o dia 13 de setembro, quando fez ...