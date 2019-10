Esporte Organizada invade CT do Vila Nova no treino nesta quarta-feira (9) Em imagens que circulam nas redes sociais, torcedores da principal organizada da equipe colorada protestam contra jogadores do Tigre

Pelo segundo dia consecutivo, a torcida do Vila Nova protesta por causa do momento da equipe na Série B. O time colorado é o 17º colocado com 29 pontos e teve, nesta quarta-feira (9), o treino interrompido após invasão de cerca de 60 torcedores da torcida organizada do clube, a Torcida Esquadrão Vilanovense. A atividade marcava o início da preparação para o clássico ...