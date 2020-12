Esporte Organizada do Vasco invade CT e cobra jogadores e Sá Pinto Por meio de nota oficial, o Vasco repudiou a invasão ao CT, dizendo ser "absolutamente injustificável que jogadores e comissão técnica sejam ameaçados e intimidados em seu local de trabalho"

Integrantes de uma organizada do Vasco, a Ira Jovem, invadiram nesta quinta-feira (10) o centro de treinamento do clube em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, e fizeram cobranças ao técnico Ricardo Sá Pinto e aos jogadores. Vídeos que circulam na internet mostram a chegada deles com acesso aparentemente facilitado ao local, uma vez que um portão estava...