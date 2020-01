Esporte Organizada do Palmeiras se reúne com Luxemburgo, Felipe Melo e Dudu A Mancha Alviverde prometeu apoiar a equipe no início de temporada e se encarregou de fazer cobranças que considerar necessárias

A torcida organizada Mancha Alviverde, a principal e mais numerosa do Palmeiras, se reuniu nesta sexta-feira com o técnico Vanderlei Luxemburgo e três importantes jogadores do time: Dudu, Felipe Melo e Bruno Henrique. Segundo informações publicadas pela torcida nas redes sociais, o encontro serviu para ressaltar a insatisfação com os resultados do ano passado e manifestar a...