Esporte Organizada do Cruzeiro faz novo protesto e dirigentes prometem quitar salários Foi o terceiro protesto seguido dos torcedores da equipe mineira. Alguns tentaram abordar os jogadores e outros tentaram invadir o CT do clube

A terça-feira (10) foi tensa no Cruzeiro. Em má fase, o time enfrentou o terceiro protesto seguido de torcedores insatisfeitos com a situação da equipe no Campeonato Brasileiro. Para amenizar a situação, dirigentes se manifestaram para respaldar o trabalho do técnico Rogério Ceni, apoiar o elenco e garantir que parte dos salários será quitada nos próximos dias. O dia c...