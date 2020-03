Esporte Organização de Wimbledon admite que pode cancelar edição deste ano Torneio britânico, sediado em Londres, já descartou ser realizado com os portões fechados. Organização indicou que cancelar é mais provável que adiar

A organização do Torneio de Wimbledon, o mais antigo e tradicional do circuito, admitiu nesta quarta-feira (25) que pode adiar ou até mesmo cancelar a edição deste ano, em razão da pandemia do novo coronavírus. O terceiro Grand Slam da temporada está marcado para começar no dia 29 de junho. "Uma reunião de emergência com o Conselho do AELT (All England Lawn Tennis...