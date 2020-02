Esporte Organização de Tóquio-2020 reafirma que Jogos Olímpicos serão realizados em julho Japão registrou até o momento 164 casos de coronavírus, além de cerca de 700 pessoas infectadas a bordo de um navio atracado no porto de Yokohoma

O temor pelo surto do coronavírus, denominado Covid-19, tem causado várias consequências no mundo esportivo nas últimas semanas. Vários eventos por todo o planeta já foram cancelados ou adiados e até os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, programados para julho e agosto, correm risco. Nesta quarta-feira, o Comitê Organizador da Olimpíada no Japão reafirmou que a competição a...