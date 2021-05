Esporte Organização comemora primeiro Campeonato Goiano de Esportes Eletrônicos A previsão inicial é de que no início do próximo semestre, sem data definida, uma nova etapa do Goianão de e-Sports seja realizada

A primeira etapa do Campeonato Goiano de Esportes Eletrônicos, que terminou no sábado (28), com o título da Goblins no torneio de League of Legends, contra a Rensga, “superou a expectativa” na avaliação da organização do torneio que foi criado em parceria com a TV Anhanguera. Foram R$ 10 mil em prêmios e negociações já estão sendo realizadas para a criação de novas etapas...