Esporte Organização adia 24 Horas de Le Mans para setembro por pandemia de coronavírus A mudança deve causar impacto no calendário no Mundial de Endurance da FIA, pois a prova encerraria na data inicial a temporada 2019/2020

As 24 Horas de Le Mans, uma das mais tradicionais provas de resistência do automobilismo mundial, foi adiada em três meses por causa do surto de coronavírus. A corrida na França foi remarcada para os dias 19 e 20 setembro, sendo que anteriormente estava prevista para 13 e 14 de junho. A mudança deve causar impacto no calendário no Mundial de Endurance da FIA (Feder...