Esporte Orçamento dos Jogos de Los Angeles-2028 é revisto e sobe para R$ 26,8 bilhões Aumento é de R$ 5,7 bilhões, em relação ao orçamento anterior. Situação é recorrente na história da competição

O orçamento dos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028 foi revisado e subiu para US$ 6,88 bilhões (cerca de R$ 26,8 bilhões). Este número, oficialmente confirmado pelo comitê organizador do grande evento nesta terça-feira (30), representa um aumento de US$ 1,36 bilhão (algo em torno de R$ 5,7 bilhões) em relação ao custo orçado anteriormente e que foi ajustado principalmente c...