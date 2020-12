Esporte Oposição não registra chapa, e eleição no Goiás deve ter aclamação

A Chapa União Esmeraldina não conseguiu registrar sua candidatura à diretoria executiva do Goiás para o triênio 2021 a 2023. O grupo não conseguiu colher as 48 assinaturas de conselheiros necessárias para participar do pleito desta quarta-feira (30). O grupo, no entanto, seguirá reunido para eleição do Conselho Deliberativo do clube, que está prevista para meados...