Esporte Operário repete placar do 1º turno e bate o Vasco por 2 a 0 pela Série B Os donos da casa foram a 32 pontos e vão dormir na quinta colocação da Segundona. O Cruz-Maltino, que neste sábado completou 123 anos de história, permanece com 28 pontos, na 11ª posição

O Operário venceu o Vasco por 2 a 0 na noite de hoje (21), no Germano Krüger, em Ponta Grossa-PR, pela 20ª rodada da Série B, e encostou no G4 da competição. Os gols foram marcados por Marcelo e Paulo Sérgio. O placar foi mesmo da vitória do Operário diante da equipe carioca no início do primeiro turno, em São Januário. Com o resultado, os donos da casa for...