Esporte Operário-PR aproveita falhas e vence o Vasco na estreia pela Série B Mesmo jogando fora de casa, o Operário começou a partida com a marcação alta, pressionando a saída de bola do Vasco e foi recompensado pela postura

A estreia do Vasco pelo Campeonato Brasileiro da Série B de 2021 deixou a desejar. Com uma atuação ruim, o time comandado pelo técnico Marcelo Cabo jogou em São Januário e perdeu por 2 a 0 para o Operário, do Paraná, gols de Leandrinho e Ricardo Bueno. O foco agora da equipe cruz-maltina é na Copa do Brasil, já que no dia 01 de junho encara o Boavista pela tercei...