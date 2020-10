Esporte Operário/MT x Goiânia: Em busca de reabilitação, Galo estreia novo treinador Edson Júnior volta a comandar o time alvinegro depois de dois anos e terá a missão de classificação a equipe à fase eliminatória da Série D

O técnico Edson Júnior vai reestrear no comando do Goiânia nesta quarta-feira (14). Sob comando de novo treinador após a demissão de Finazzi, o Galo visita o Operário-MT, em Várzea Grande, em duelo válido pela 6ª rodada do Grupo 5 da Série D. A partida será disputada às 16 horas e o time alvinegro faz jogo direto para não se afastar da zona de classificação. Com cinco pontos...