Operário-MT desiste de contratar goleiro Bruno após repercussão negativa e perda de patrocinadores

O Operário de Várzea Grande (MT) desistiu de contratar o goleiro Bruno. O recuo nas negociações foi confirmado, nesta quarta-feira, através de nota oficial divulgada pela diretoria do clube, que decidiu rever a decisão de acertar a chegada do goleiro ao seu elenco. Na última terça-feira, torcedores protestaram contra a chegada do jogador em partida do Campeonato Mato-Grossense. N...