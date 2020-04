Esporte Onda solidária contra coronavírus pode crescer no futebol Para sociólogo, corrente de ajuda é legítima, pode ser menos tímida e ajuda aos menores deve ocorrer

Com a bola parada ao redor do planeta, o mundo do futebol tem uma decisão para ser jogada. O combate ao avanço da pandemia do novo coronavírus tem exigido esforço de todos e não é diferente com os agentes do esporte mundial. Uma onda, ainda inicial, de solidariedade tem mobilizado jogadores, clubes e entidades esportivas para ajudar na luta contra o vírus que se espalha ...