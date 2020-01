Esporte Oliveira celebra entrosamento na defesa do Atlético-GO Defensor do Dragão acredita que parceria com Gilvan pode evoluir em 2020. Zagueiro não vê diferença em jogar no Olímpico

Para o zagueiro Oliveira, o Atlético-GO tem tudo para manter os bons números defensivos que conquistou durante a Série B do ano passado. Na opinião do defensor rubro-negro, o Dragão pode evoluir defensivamente em 2020 e isso se deve ao fato da direção atleticana conseguir manter os principais jogadores no setor: Reginaldo, Nicolas e Gilvan renovaram com o clube. ...