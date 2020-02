Esporte Olimpia anuncia a contratação do atacante togolês Adebayor, ex-Real Madrid No Olimpia, o togolês vai encontrar um antigo amigo. O veterano Roque Santa Cruz, de 38 anos, foi colega de Adebayor entre 2009 e 2019 no Manchester City

O atacante togolês Emmanuel Adebayor, de 35 anos, é o novo reforço do Olimpia, do Paraguai. O clube alvinegro anunciou a contratação nesta terça-feira, pelas redes sociais. O ex-jogador de Monaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid e Tottenham assinou vínculo por uma temporada e será apresentado à torcida com grande festa na próxima sexta-feira. A vinda do re...