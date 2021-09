Esporte Olimpíadas tiveram 5 vezes mais internados por Covid do que o divulgado Ao todo, 25 pessoas precisaram desse tipo de atendimento. Antes, o comitê havia informado cinco casos

O Comitê dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 revelou nesta quarta-feira (29) uma retificação no número de pessoas internadas por Covid-19 durante as Olimpíadas. Segundo a organização, houve cinco vezes mais hospitalizações do que o divulgado anteriormente. Ao todo, 25 pessoas precisaram desse tipo de atendimento. Antes, o comitê havia informado cinco casos. "Os cinco prime...