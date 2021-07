Esporte Olimpíada: Marta marca dois, e Brasil goleia a China na estreia Debinha, Bia Zaneratto e Andressa Alves também marcaram. Próxima partida do Brasil será contra a Holanda, no próximo sábado (24), às 8h, horário de Brasília

Com gols de Marta (2), Debinha, Andressa e Bia Zaneratto, a seleção brasileira feminina estreou com vitória sobre a China por 5 a 0 no torneio de futebol da Olimpíada de Tóquio. O jogo foi disputado no estádio Miyagi, um dos poucos que permitem público nos Jogos Olímpicos. A próxima partida do Brasil será contra a Holanda, no próximo sábado, às 8h. O confronto deve d...