Esporte Olimpíada de Tóquio não terá público estrangeiro, diz agência Reunião com o Comitê Organizador Local, o governo japonês e o Comitê Olímpico Internacional (COI) deve ocorrer na próxima semana para formalizar a decisão

Os Jogos Olímpicos de Tóquio devem acontecer sem público estrangeiro. A informação é da agência de notícias Kyodo News. O evento está marcado para começar no dia 23 de julho. A medida "é parte dos esforços para prevenir a transmissão do coronavírus, disseram nesta terça-feira (9) pessoas envolvidas na decisão", de acordo com a agência. Segundo o texto, uma ...