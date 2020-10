Esporte Olímpicos voltam ao ritmo em nova rotina por causa da pandemia Ciclista e nadador goianos já disputaram torneios na Europa. Lutadoras planejam retorno ao clube paulista na próxima semana

Atletas goianos que planejam estar nas Olimpíadas de Tóquio-2020 começam a voltar à rotina de treinos e competições em meio à pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2). O momento é de adaptação para a ciclista Raiza Goulão, o nadador Diogo Villarinho e as lutadoras Laís Nunes e Kamila Barbosa na busca pela retomada do ritmo, prejudicado por causa da paralisação causada pela Co...