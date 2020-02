Esporte Oito torcedores do Barcelona de Guayaquil morrem em acidente de ônibus

Um acidente de ônibus no norte peruano, na manhã deste sábado, causou a morte de oito torcedores do Barcelona de Guayaquil, do Equador. Outros 37 ficaram feridos. As vítimas voltavam de Lima, no Peru, onde a equipe equatoriana enfrentou o Sporting Cristal, na quinta-feira, pela Libertadores, e se classificou para a próxima fase. Os sobreviventes foram encaminhados a hosp...