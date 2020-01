Esporte Oficializados, Everton Felipe e Roberson querem ajudar Cruzeiro em volta por cima Atletas assinaram contrato com o clube até o fim de 2020

A manhã de segunda-feira na Toca da Raposa II foi de novidades no elenco do Cruzeiro. O clube mineiro oficializou a chegada de dois reforços, o meia Everton Felipe e o atacante Roberson. Eles assinaram contrato com o clube até o fim de 2020 e já foram apresentados. Everton Felipe, de 22 anos, vestiu a camisa de número 7 no Cruzeiro, sendo cedido por empréstimo pelo São Pa...