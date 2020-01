Esporte Oficial: Cristóvão Borges é novo técnico do Atlético-GO Negociação avançou nos últimos dias, e o Dragão, enfim, encontra substituto para Eduardo Barroca. Último trabalho do treinador foi no Vasco, em 2017

O Atlético-GO tem um novo técnico: Cristóvão Borges. O anúncio foi realizado na noite deste domingo (19) pelo clube rubro-negro, um dia depois do presidente Adson Batista confirmar que negociava com o treinador de 60 anos. Concluímos a contratação do técnico Cristóvão Borges. Confiamos no profissional que trabalhou em grandes clubes do Brasil e que irá comandar o time nos objet...