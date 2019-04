Esporte Oficial: Claudinei Oliveira é o novo técnico do Goiás Treinador é aguardado para assinar contrato nesta quarta-feira (24) e vai comandar a equipe esmeraldina na estreia da Série A, domingo (28), contra o Fluminense, no Maracanã

O técnico Claudinei Oliveira é o novo comandante do Goiás. O treinador estava sem clube, desde que foi demitido pela Chapecoense no início da temporada. O profissional de 49 anos é aguardado para assinar contrato nesta quarta-feira (24) e vai comandar a equipe esmeraldina na estreia do clube na Série A. Claudinei Oliveira terá vínculo até o final da temporada. A...