Esporte Oeste x Vila Nova: Empate para lamentar Tigre desperdiça chance de bater Oeste, concorrente ao descenso. Time não joga bem e pode terminar rodada no Z4 da Série B

Os próximos dias serão de pura pressão interna no Vila Nova. Aliás, como tem sido a rotina do clube, nos últimos meses. De time que se planejou à disputa do acesso à Série A, o Vila Nova está próximo dos quatro últimos colocados (Z4) da Série B. O empate de 1 a 1, com o Oeste, na Arena Barueri (SP), não aliviou a situação. Por isso, está pressionado. Anoiteceu e amanhecerá, n...