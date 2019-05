Esporte Oeste derrota Guarani em casa e vence a primeira na Série B O Oeste segue invicto, enquanto o Guarani ainda não conquistou vitória na Série B

O Oeste conquistou sua primeira vitória nesta Série B do Campeonato Brasileiro ao superar o Guarani por 2 a 0, nesta quarta-feira (1º), na Arena Barueri. Os gols foram marcados por Elvis e Bruno Paraíba. Depois de um empate por 1 a 1 com o Sport na rodada de estreia, o Oeste segue invicto, agora com quatro pontos. O time de Campinas, vindo de um empate sem gols com o...