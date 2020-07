Esporte Odair Hellmann oferece título do Fluminense às vítimas do coronavírus Com a conquista da Taça Rio, o Fluminense vai decidir o Campeonato Carioca com o Flamengo, que faturou a Taça Guanabara. As finais serão em dois jogos

O técnico do Fluminense, Odair Hellmann, ofereceu o título da Taça Rio, conquistado nesta quarta-feira (8), no Maracanã, com vitória nos pênaltis sobre o Flamengo por 3 a 2, após empate por 1 a 1, às vítimas do coronavírus e seus familiares. O presidente do clube, Mário Bittencourt, que se posicionou diversas vezes contrário ao retorno dos jogos no Rio de Janeir...