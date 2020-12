Esporte Odair Hellmann fala em 'gratidão' após deixar o Fluminense A saída de Hellmann do comando do Flu pegou a diretoria de surpresa, mas a proposta, de acordo com o próprio técnico, é irrecusável

Odair Hellmann se manifestou oficialmente após aceitar proposta do Al-Wasl, dos Emirados Árabes, para deixar o Fluminense. Por meio de sua assessoria, o treinador encaminhou um texto em que fala em gratidão ao clube e diz que "será para sempre um tricolor de coração". A saída de Hellmann do comando do Flu pegou a diretoria de surpresa, mas a proposta, de acordo com o ...