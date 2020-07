Esporte Odair Hellmann diz que Fluminense merecia vencer: 'Campeonato está aberto' Para treinador, o tricolor se saiu melhor, apesar da derrota por 2 a 1 para o Flamengo

O técnico Odair Hellmann não escondeu a insatisfação com o placar da primeira final do Campeonato Carioca. Na avaliação do treinador do Fluminense, o tricolor se saiu melhor neste domingo, no Maracanã, apesar da derrota por 2 a 1 para o Flamengo. O rubro-negro agora tem a vantagem de jogar por empate na finalíssima, quarta-feira que vem. "Na minha modesta opini...