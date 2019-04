Esporte Odair Hellmann confia no conjunto do Inter para conquistar o primeiro título No comando do time desde 2017, Odair não esconde o entusiasmo por disputar a primeira final

O técnico Odair Hellmann aposta no conjunto do Internacional para conseguir o título do Campeonato Gaúcho, que começará a ser decidido, domingo (14), às 16 horas, no Beira-Rio. Caso isso ocorra, será sua primeira conquista à frente da equipe. "Sempre o coletivo faz a diferença. Você pode até não ter uma ideia construída, um modelo de jogo constituído. Mas se o co...