Esporte Odair agradece torcida do Inter e pede apoio: 'Temos Copa do Brasil e Brasileiro' A eliminação na Libertadores faz o Internacional voltar as suas atenções ao Brasileirão, onde é 7º colocado, e para Copa do Brasil, na qual disputa contra o Cruzeiro uma vaga na final

A eliminação nas quartas de final da Copa Libertadores para o Flamengo foi doída, de acordo com o técnico Odair Hellmann, mas nada está perdido nos lados do Internacional. Logo após o empate por 1 a 1 com o clube carioca, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, o comandante colorado exaltou a torcida e pediu mais apoio para as duas competições restantes da temporada -...