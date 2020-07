Esporte Obra de mãos esmeraldinas: torcedor entre os que ajudam a construir parte da Serrinha Entre operários da Serrinha, torcedor se orgulha por ajudar a construir estádio do time do coração

O Goiás trabalha em ritmo acelerado para concluir as obras da ala leste das novas arquibancadas da Serrinha, seu estádio particular, e conta com mão de obra que vai além da capacidade técnica. No canteiro montado dentro do estádio, um operário que é torcedor alviverde coloca a paixão pelo clube esmeraldino no trabalho para ajudar a construir com as próprias mãos a casa do ...