Esporte OBA não será usado em amistoso, mas Vila garante estádio para Estadual Jogo contra Brasiliense, nesta quinta-feira (16), será no CT. Por questão de logística, diretoria de patrimônio não liberou o estádio

A uma semana da estreia no Campeonato Goiano, contra o Anápolis, no estádio Jonas Duarte, o Vila Nova segue na preparação. O clube trabalha para deixar as partes técnica e estrutural prontas para o Estadual. No estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), as obras seguem. Por conta disso, o departamento de patrimônio do Vila não permitiu a realização do amistoso de amanhã, c...