Esporte O skate mostra como podemos construir um Brasil melhor, diz Pedro Barros Brasileiro ficou em segundo lugar na primeira final olímpica entre os homens da categoria

Medalha de prata no skate park nas Olimpíadas de Tóquio-2020, nesta quinta-feira (5), Pedro Barros afirmou que a modalidade mostra que é possível construir um país melhor com "amor e respeito". O brasileiro ficou em segundo lugar na primeira final olímpica entre os homens da categoria. "Essa história do park nas Olimpíadas é só um exemplo para o povo brasil...