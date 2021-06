Esporte 'O risco de a pessoa contrair a Covid-19 é o mesmo com o jogo e sem jogos', afirma Queiroga Ministro disse que esporte está liberado no Brasil e que não existem provas sobre aumento do nível de contágio dos atletas para justificar Copa América no Brasil

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que as práticas esportivas estão liberadas no Brasil e que não existem provas que essa prática aumenta o risco de contaminação pela Covid-19. Por isso não vê problemas na realização da Copa América do Brasil. "O esporte está liberado no Brasil e não existem provas de que essa prática aumenta o nível de contaminação dos at...