Esporte O que se sabe até agora sobre a crise política da CBF com Rogério Caboclo Durante a semana, uma série de episódios acabaram jogando a entidade em uma crise complexa, de várias frentes. Em comum entre elas, está a figura do presidente Rogério Caboclo

A seleção brasileira lidera com folgas as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, status confirmado com a vitória sobre o Equador em Porto Alegre. No entanto, fora das quatro linhas, o ambiente da CBF ferve como há tempos não se via. Durante a semana, uma série de episódios acabaram jogando a entidade em uma crise complexa, de várias frentes. Em comum ...