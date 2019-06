Esporte 'O melhor jogador em campo foi o time', diz técnico da Colômbia após triunfo

Depois de ver a Colômbia derrotar a Argentina por 2 a 0, na noite deste sábado, na Arena Fonte Nova, em Salvador, na estreia da Copa América, o técnico Carlos Queiroz exaltou a boa atuação coletiva de sua equipe, que conseguiu anular Messi e as principais investidas ofensivas do adversário, assim como foi eficiente ao marcar os seus dois gols no segundo tempo, quando o...