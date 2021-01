Esporte ‘O mais difícil foi a tragédia do Palmas’, diz técnico do Goiás após virada Glauber Ramos comentou que vencer o Santos, depois do 2 a 0, foi possível após conversa no intervalo com foco em motivar o elenco de que eles estão vivos e podem fazer história

O técnico Glauber Ramos disse após a incrível virada do Goiás sobre o Santos, por 4 a 3, que buscou motivar o elenco durante o intervalo (quando o jogo estava 2 a 0 para o Peixe) e que isso foi o suficiente para o time esmeraldino ter atuação completamente diferente no 2º tempo e vencer na Vila Belmiro. Ele, no entanto, disse que não foi algo difícil. “O mais difícil ...