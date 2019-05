Esporte "O Goiás vai dar uma chance para o Walter", afirma Hailé Pinheiro Em entrevista ao POPULAR, dirigente esmeraldino destacou história do jogador com o clube como motivo para provável retorno do atacante, que está suspenso por doping

O Walter está perto de ser anunciado como reforço do Goiás para a temporada. O atacante, que cumpre suspensão por doping, demosntrou o desejo de retornar ao clube que o revelou para o futebol e a diretoria esmeraldina entendeu como o momento certo de "estender a mão para o jogador pela recente história dele no Goiás", como explicou o presidente do Conselho Deliberativo H...